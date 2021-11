Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz teilt mit, dass am Montag, 22.11.2021 Bauarbeiten im Geh- und Radwegebereich der Stegemannstraße/Ecke Viktoriastraße beginnen. Die Umbauarbeiten am Gehweg sind Bestandteil der Einrichtung der Fahrradstraße in der Casinostraße.Die an dieser Straßenecke vorhandene Radwegeabsenkung ist in Zukunft nicht mehr erforderlich, da der Radverkehr auf der Fahrbahn geführt wird. Hier steht ihm zukünftig ein vorgezogener Aufstellbereich zur Verfügung.Für die Umbauarbeiten ist eine Sperrung der Ampelquerung über die Viktoriastraße für den Fuß- und Radverkehr erforderlich. Eine entsprechende Umleitung erfolgt über die Ampel an der Schloßstraße. Die Arbeiten werden voraussichtlich zum 03.12.2021 abgeschlossen sein.

Mit Inbetriebnahme der neuen Ampelanlage in der Stegemannstraße wird die jetzige Einbahnstraßenrichtung gedreht, so dass der Verkehr nur noch von der Casinostraße kommend in Richtung Viktoriastraße ausfahren kann. Zeitgleich wird die Ausfahrt von der Casinostraße in den Friedrich-Ebert-Ring mit Pollern unterbunden.

Detaillierte Informationen zum Gesamtkonzept der Fahrradstraße wird die Stadtverwaltung noch bereitstellen.Das Tiefbauamt bittet die Bewohner und Verkehrsteilnehmende um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Informationen gibt es auch unter www.koblenz-baut.de.