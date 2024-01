Wer spricht wie und wem wird zugehört?“ Rassismus verletzt, entwürdigt, beschämt. Er ist alltägliche Realität für Menschen, denen Gleichwertigkeit und Zugehörigkeit in Abrede gestellt wird – wegen ihres Äußeren, ihres Namens oder einer ihnen zugeschriebenen Kultur, Herkunft oder Religion.

Im dritten Teil der insgesamt vierteiligen Veranstaltungsreihe „Rassismus im Fokus“ wird die Frage im Zentrum stehen, „Wer spricht wie über Rassismus und wem wird zugehört?“ Dem Thema wird sich durch eine Lesung mit Hadija Haruna-Oelker angenähert. Sie wird aus ihrem Buch „Die Schönheit der Differenz: Miteinander anders denken“ lesen und mit den Veranstalter:innen und dem Publikum ins Gespräch gehen.

Eingeladen wird zur Veranstaltung am Dienstag, den 23. Januar 2024, von 18:00 bis 20:00 Uhr, in den Gewölbesaal des Alten Kaufhauses am Florinsmarkt, Peter-Altmeier-Ufer 44, in Koblenz.

Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz organisiert den Abend zusammen mit überregionalen und Koblenzer Kooperationspartnern.