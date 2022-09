BAB 3, Fahrtrichtung Köln, Gemarkung Sessenhausen (ots) – Am Mittwoch, 21.09.2022, 16:00 Uhr, meldet ein Zeuge ein liegengebliebenes Fahrzeuggespann auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. Der Sprinter mit Anhänger würde auf dem rechten Fahrstreifen, kurz nach dem Parkplatz Landsberg an der Warthe stehen.

Beim Eintreffen des Funkstreifenwagens der Polizeiautobahnstation Montabaur rollte das Gespann rückwärts und blockierte alle drei Fahrstreifen. Beim 59 jährigen Fahrzeugführer aus dem Märkischen Kreis konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,39 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt konnte dem Beifahrer nicht gestattet werden, der 43 Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 3,59 Promille.