Koblenz/Lahnstein (ots) – Trunkenheitsfahrt

Am frühen Samstagmorgen, den 15.10.2022, gegen 02.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen augenscheinlich verkehrsunsicheren Fahrzeugführer, der mit seinem PKW die B 42 von Koblenz in Richtung Lahnstein in Schlangenlinien fuhr.

Der Fahrzeugführer wurde in Lahnstein angehalten und einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.