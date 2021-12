Horhausen (Westerwald) (ots) – Am Donnerstag, 30.12.2021, wurde durch eine

aufmerksame Zeugin gegen 17 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in Horhausen (Westerwald)

gemeldet. Eine Überprüfung des in Schlangenlinien geführten Ford Transit ergab,

dass der 54-jährige Fahrer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz unter

Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille.

Es erfolgte eine Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt, es wurde ein

Strafverfahren eingeleitet.