Am kommenden Sonntag, 10. Dezember 2023, findet in der Zeit von 9 bis 15 Uhr eine Treibjagd im Waldgebiet des Bopparder Hamms statt. Davon betroffen sind die Traumschleife Mittelrhein-Klettersteig, der Klettersteig und der Kyffhäuser Weg. Die Stadt Boppard weist darauf hin, dass in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen der Wald und die angrenzende Umgebung zu meiden sind und bittet um erhöhte Vorsicht. Von Wanderungen sollte in dieser Zeit abgesehen werden.