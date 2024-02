Das für den 24.02. geplante Konzert “Musical Magics” wurde vom Veranstalter, aus organisatorischen Gründen, auf Samstag, 16.11. verlegt.

Ihre gekauften Karten bleiben gültig.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Veranstalter

Why Not – Events und Kommunikation, Am Sevengraben 10, 54518 Sehlem,

Tel.: +49 (0) 6508-917346, E-Mail: info@whynot.events.