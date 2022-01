Puderbach (ots) – Am 11.01.2022 kontrollierten Einsatzkräfte in der Ortslage Puderbach einen PKW. Bei dieser Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer im mittleren Erwachsenenalter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug weiterhin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Dem Beschuldigten wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ist eingeleitet worden.