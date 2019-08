Streitgeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 22. August 2019, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Die kleine Gans und die kleine Ziege sind eigentlich gute Freunde. Aber wie es in einer Freundschaft so ist, sind sie sich nicht immer einig. Deswegen streiten sich die beiden auch manchmal. Aber wer ist an dem Streit überhaupt schuld? Und können sich die beiden danach einfach wieder vertragen? Ob sich die Gans und die Ziege wieder versöhnen wird ab 16:00 Uhr vorgelesen. Anschließend kann gebastelt werden.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.08.2019