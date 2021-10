Unkel – Bahnhof (ots) – Am Mittag des 19.10.2021 kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern am Bahnhof Unkel. Zeitweilig gerieten die Streitenden dabei auch in das Gleisbett der Deutschen Bahn. Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten der PI Linz zeigte sich einer der beiden Brüder aggressiv und angriffslustig. Zwischenzeitlich wirkte er auch merklich verwirrt und schlug mit dem Kopf gegen eine Betonmauer. Der Beschuldigte, der erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde zwangsweise einem Krankenhaus zugeführt, wobei er körperlich Widerstand gegen die Maßnahme leistete.

Quelle: news aktuell GmbH