Rheinbreitbach (ots) – Am Dienstagabend kam es zu einem verbalen Schlagabtausch

zwischen einer Bewohnerin aus Rheinbreitbach und einem Zustellfahrer der Firma

Amazon. Da die Frau offenbar mit dem zugestellten Paket nicht zufrieden war,

sprach sie den Fahrer darauf an. Im Laufe des Gesprächs gerieten beide in Streit

und beleidigten sich gegenseitig. Die Linzer Polizei leitete entsprechende

Strafverfahren ein.

Quelle: Polizeiinspektion Linz/Rhein