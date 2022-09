Viele freuen sich auf das Street-Food-Festival, das vom 16. bis 18. September auf dem Neuwieder Marktplatz und Teilen der Pfarrstraße über die Bühne geht. Damit der Genuss unbeschwert ist, sind einige Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt notwendig. So sind wegen Auf- und Abbauarbeiten der Marktplatz und die Pfarrstraße zwischen Kirchstraße und Pfarrer-Werner-Mörchen-Straße bereits ab Donnerstag, 15. September, 12 Uhr, gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag, 19. September, 10 Uhr. Ein Abbiegen von der Kirchstraße in die Pfarrstraße ist daher im genannten Zeitraum nicht möglich.

