Straßenbauarbeiten „Frankenstraße“ zwischen Chlodwigstraße und Neverstraße

In der Zeit vom 31.03.2020 bis 22.04.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Frankenstraße zwischen der Chlodwig- und Neverstraße erneuert.

Am Dienstag, 31.03.2020 erfolgt zunächst die Baustelleneinrichtung und die Vorbereitung für die Fräsarbeiten. Am Mittwoch 01.04.2020 wird die vorhandene Deckschicht ca. 4 cm abgefräst. In der Zeit vom 02.04.2020 bis 15.04.2020 werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Im Anschluss erfolgt am 16.04.2020 und 17.04.2020 der Einbau der neuen Deckschicht. Die Freigabe des Abschnitts ist für den 22.04.2020 vorgesehen.

Während der Bauarbeiten wird die Straße voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Anlieger können bis auf den Tag der Fräsarbeiten und die Tage des Deckschichteinbaus nach Absprache mit dem Baustellenpersonal ihre Grundstücke anfahren.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wofür der Servicebetrieb um Verständnis bittet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.03.2020