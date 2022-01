Steinen (ots) – Am Dienstag, dem 04.01.2022, wurde in der Zeit zwischen 13:20 Uhr und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Waldspielplatz in Steinen die Seitenscheibe eines weißen BMW eingeschlagen und eine Bauchtasche entwendet. Die Polizei bittet unter 02602/9226-0 um sachdienliche Hinweise.