Gute Nachrichten für alle Badefreunde: Nach der Beseitigung des gefleckten Schierlings auf dem Gelände öffnet das Thermalfreibad Boppard in den nächsten Tagen seine Pforten. Der Start in die Badesaison erfolgt am Samstag, 24. Juni 2023, 11:00 Uhr.

Aufgrund der aktuellen Personalsituation wird das Freibad an fünf Tagen in der Woche geöffnet sein: donnerstags bis einschließlich montags jeweils von 11:00 bis 19:30 Uhr. Dienstags und mittwochs bleibt das Bopparder Freibad geschlossen. Nur mit diesen angepassten Öffnungszeiten kann die Stadt Boppard als Betreiberin einen geregelten Betrieb gewährleisten.

„Ich freue mich sehr, dass das Bopparder Freibad bei der aktuell guten Wetterlage nun endlich öffnen kann. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Boppard, die in den vergangenen Tagen und Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet haben, die doch sehr zahlreichen Herausforderungen zu meistern. Wenn die Personaldecke es zulässt, kann das Freibad auch an weiteren Tagen geöffnet werden“, sagt Bürgermeister Jörg Haseneier.

Quelle: Stadtverwaltung Boppard

Foto: Stadt Boppard/Jürgen Bach