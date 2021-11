Neuwied (ots) – Am gestrigen Sonntagabend gegen 20:15 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Neuwieder Polizei eine männlichen Person, die an einer Tankstelle diverse Alkoholika kaufte und im Anschluss in ein Fahrzeug stieg. Die Zeugin hatte den Eindruck, dass der Fahrer bereits alkoholisiert gewesen sein könnte. Der Fahrer sei im Anschluss in Schlangenlinien davon gefahren. Die entsandten Beamten der Neuwieder Polizei konnten den 53 jährigen Fahrzeugführer im Neuwieder Stadtteil Block im „Meerpfad“ einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Fahrzeug stellten die Beamten diverse geleerte Alkoholflaschen fest. Der Fahrer war augenscheinlich derart alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest scheiterte. Er wurde zur Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Quelle: news aktuell GmbH