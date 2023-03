Vertreter:innen des neu gewählten Koblenzer Jugendrates trafen sich mit der Dezernentin für Bildung und Kultur Dr. Margit Theis-Scholz, um sich gemeinsam über eine mögliche Einbindung des Jugendrats in relevante Themenbereiche des Dezernats auszutauschen. Dabei wurden verschiedene Anknüpfungspunkte erörtert: In der kulturellen und politischen Bildungsarbeit etwa mit eigenen Akzenten in der Erinnerungskultur sowie in der regionalen Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Auch schulische Fragestellungen wie die Situation geflüchteter Schüler:innen aus der Ukraine sowie Fragen zu Beteiligungsprozessen von Jugendlichen in der Stadt Koblenz waren Gegenstand des gemeinsamen Gesprächs.

Bild (v. li.): Dr. Margit Theis-Scholz (li.) im Gespräch mit Vertreter:innen des Jugendrats: (v. li.) Moritz Follmann, Isabella Lenders, Mira Nießen (Geschäftsführung Jugendrat) und Clara Fruhling,

Foto: Stadt Koblenz / Martin Düpper