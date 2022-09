(31.08.22) Die Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe bleibt in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien weiterhin geschlossen. Grund sind die noch nicht abgeschlossenen Umzugsarbeiten in den neuen Räumlichkeiten neben der Grundschule. Als erster Öffnungstag ist der 20. September 2022 von 13 bis 18 Uhr geplant. Die Leihfristen wurden alle diesem Datum angepasst. Der Eingang zu den neuen Räumen befindet sich jetzt in der Carlo-Mierendorff-Straße 2.

Informationen zur Stadtteilbücherei Pfaffendorfer Höhe sind unter Telefon 0261 129-2626 oder zweigstelle-stb@stadt.koblenz.de erhältlich.

