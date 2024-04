Vom 17. Juni bis zum 7. Juli radelt Koblenz gemeinsam erneut für ein gutes Klima, die Mobilitätswende und für mehr Lebensqualität. Interessierte können sich bereits jetzt unter www.stadtradeln.de/koblenz für den beliebten Teamwettbewerb anmelden.

Oberstes Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zu absolvieren und vor allem Spaß am Radfahren zu haben. Jeder Kilometer zählt – egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, vor allem wenn er sonst mit dem Auto zurückgelegt worden wäre.

Mitmachen können alle, die in Koblenz wohnen oder durch Arbeit, Schule oder Verein viel Zeit in Koblenz verbringen. Es ist möglich, ein STADTRADELN-Team zu gründen oder sich einem bestehenden Team anzuschließen (z.B. Schulklassen, Vereine, Firmen, Freundeskreise etc.).

Mit insgesamt 2.287 aktiven Teilnehmenden, die im dreiwöchigen Aktionszeitraum 466.005 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegten, ging Koblenz im vergangenen Jahr mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr über die Ziellinie. Die Organisatoren des städtischen Radverkehrsteams rechnen nun fest damit, dass die Schallmauer von einer halben Million Fahrradkilometer in nur drei Wochen dieses Jahr übersprungen wird.

„Das Fahrrad als Verkehrsmittel wird immer beliebter und spielt für die Mobilitätswende und den Klimaschutz eine große Rolle. Das beweist unter anderem der große Zuspruch, den die Kampagne im vergangenen Jahr abermals erfahren hat. Diesen positiven Trend möchten wir selbstverständlich beibehalten und weiter steigern.“, so Oberbürgermeister David Langner, der sich bereits angemeldet hat und die Aktion am 17. Juni um 12 Uhr am Rathaus starten wird. „Ich lade alle Koblenzerinnen und Koblenzer und vor allem die Ratsmitglieder herzlich ein, mit ihrer Teilnahme am STADTRADELN ein Zeichen für mehr Lebensqualität in Koblenz zu setzen und damit das Rad in der Stadt dauerhaft sichtbarer zu machen sowie die Akzeptanz für Radverkehrsmaßnahmen in Koblenz zu erhöhen.“

Als zusätzlicher Anreiz werden auch in diesem Jahr wieder attraktive und hochwertige Preise, gestiftet von lokalen Förderern, unter den aktiv Teilnehmenden verlost. Um insbesondere Kinder und Jugendliche zu motivieren, wird die fahrradaktivste Schule mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Der Pokal ist mit einem Geldpreis für ein ökologisches Projekt der Gewinnerschule verbunden. Im vergangenen Jahr konnte das Gymnasium auf dem Asterstein den Spieß umdrehen und die IGS Koblenz nach zwei Siegen in Folge auf den zweiten Platz verweisen.