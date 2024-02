Seit Februar bietet auch die Stadtbibliothek Koblenz wieder sogenannte „E-Learning- Kurse“ an. Diese können sowohl über einen Webbrowser auf dem PC oder Tablet als auch über die Onleihe-App genutzt werden.

Das Angebot besticht vor allem durch seine große Bandbreite und Vielfalt in Themen und Fachgebieten. Über 17.000 verschiedene Kurse stehen zur Auswahl. So kann man ganz bequem von zu Hause aus neue Themengebiete erarbeiten, vorhandenes Wissen festigen oder bereits erworbene Kenntnisse auffrischen und erweitern. Die Stadtbibliothek hat zwei Plattformen im Angebot. „LinkedIn Learning“ ist eine der weltweit größten Lernplattformen für Erwachsene in den Bereichen Business, Kreativität und Technik. Lecturio bietet Videokurse zu Softskills, Karriere und Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Freizeit, Gesundheit, Jura, Medizin, Wirtschaft und Steuern und mehr. Die Nutzung ist denkbar einfach. Die Authentifizierung erfolgt über die Onleihe Koblenz, bevor man dann auf die Lernplattform weitergeleitet wird. Der jeweilige Lernstand kann beim Plattform-Anbieter gespeichert werden. So kann man nach einer Pause stets dort fortfahren, wo man zuvor aufgehört hat. Die Leihdauer eines Kurses beträgt 6 Monate. Alle Angebote sind für die aktiven Nutzer:innen der Stadtbibliothek Koblenz kostenfrei.