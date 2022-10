Das Institut für Soziologie der Universität Koblenz-Landau kooperiert im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Fachdienstelle Kommunalstatistik und Stadtforschung der Stadtverwaltung Koblenz. Untersucht wird der Zusammenhang zwischen kriminalitätsbezogenen und politischen Einstellungen.

Die Befragung soll dabei helfen, genauere Kenntnisse über das Sicherheitsgefühl und die Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürger in Koblenz zu gewinnen und damit zusammenhängende gesellschaftliche Prozesse besser zu verstehen.

Im Mittelpunkt stehen Themen wie die empfundene Sicherheitslage in Koblenz, das Vertrauen in staatliche Institutionen und politische Einstellungen.

Dazu werden im Oktober 6.000 per Zufallsverfahren aus dem Melderegister gezogene Bürgerinnen und Bürger angeschrieben mit der Bitte sich an einer Online-Umfrage zu beteiligen. Bis zum 31. Dezember 2022 besteht die Möglichkeit den Fragebogen auszufüllen.

Sollten die angeschriebenen Personen lieber per Papierfragebogen teilnehmen wollen, so brauchen sie nur abzuwarten. Dem Erinnerungsschreiben werden Papierfragebögen und ein kostenfreier Rückumschlag beigelegt.

Die Besonderheit dieser Umfrage gegenüber einer normalen Umfrage ist der Längsschnittansatz. Wenn die angeschriebenen Personen zustimmen, werden sie im nächsten Jahr erneut befragt. Dadurch, dass die gleichen Personen zu zwei Zeitpunkten befragt werden, lassen sich Veränderungen der Einstellungen und Bewertungen erfassen. Zusätzlich sind Beobachtungen des sozialen Wandels möglich, etwa die Situation besonderer Gruppen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die Ergebnisse der Umfrage werden in Fachzeitschriften, den Homepages der Universität und der Stadt Koblenz sowie der lokalen Presse veröffentlicht. Selbstverständlich werden die Angaben streng vertraulich behandelt. Diese werden völlig anonym, d.h. ohne Name und Adresse, nach den Richtlinien des Landesstatistikgesetzes, des Landesdatenschutzgesetzes und der DSGVO in der abgeschotteten Statistikstelle der Stadt Koblenz ausgewertet.