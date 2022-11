Bunt beleuchtet ging der Martinszug durch Niederlahnstein

Lahnstein. „Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind.“ Alle Jahre wieder klingt das berühmte Lied zum Fest des Sankt Martin auf dem Außengelände der Lahnsteiner kommunalen Kindertagesstätte „Lahneggs“. Pünktlich zur Dämmerung durfte das Team der Kita die ersten Eltern auf dem liebevoll geschmückten Gelände begrüßen. Schon jetzt lag der süße Duft von leckeren Weckmännern und warmem Kinderpunsch in der Luft. Und auch das Sankt Martinspferd wartete bereits auf seinen großen Auftritt.

Bevor der Sankt Martinsumzug starten konnte, stand die Wahl zum neuen Elternausschuss an. Björn Schrewe-Mangold, Leiter der Einrichtung, stellte die Kandidaten vor und bedankte sich bei dem bisherigen Elternausschuss für die tolle geleistete Arbeit und die gute Unterstützung. Gemeinsam mit Katrin Seelbach von der Stadtverwaltung Lahnstein wurden die Wahl des Elternausschusses durchgeführt und neue Elternvertreter begrüßt.

Dann war es soweit: Der Sankt Martins-Umzug konnte starten. Stolz trugen die Kinder bunt leuchtende, selbstgebastelten Laternen die Johannesstraße bis zum Rhein entlang. Es ging am geschmückten Restaurant „Rheinterrasse“ vorbei in die Blücherstraße und durch die Schillerstraße zurück zum Startpunkt. Unterwegs bestaunten Kinder und Eltern die liebevoll beleuchtete Häuser, Gärten und Balkone. Neben dem Martinspferd begleitete dieses Jahr auch eine Musikkapelle den Zug und sorgte mit passenden Liedern für eine festliche Stimmung.

Wieder in der Kita angekommen wurde die Geschichte von Sankt Martin nachgespielt und das Martinslied klang über das Außengelände. Natürlich durften jetzt Weckmann und Kinderpunsch nicht fehlen! Auch in diesem Jahr spendete die Bäckerei Lohner das traditionelle Gebäck. So konnten sich bei Musik und Lagerfeuer auch die Kita-Eltern kennenlernen und ins Gespräch kommen. Nach einigen schönen Stunden ging das das Martinsfest der Kita „Lahneggs“ zu Ende.

Bildunterzeile: Mit bunten Laternen, festlichen Liedern und fröhlicher Stimmung feierte die Kita „Lahneggs“ das Martinsfest. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)