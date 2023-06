Linz/ Leubsdorf/ Kripp (ots) – Am Sonntagmittag erhielten Polizei und Rettungsleitstelle zeitgleich mehrere Meldungen über einen Sportbootunfall auf dem Rhein, in Höhe der Ortslagen Leubsdorf bzw. Kripp. Laut ersten Zeugenangaben kenterte ein Kanu, welches mit drei Personen besetzt war. In die Einsatzlage wurden zeitnah neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Wasserschutzpolizei

und der Polizeiinspektionen Linz und Remagen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Letztendlich konnte durch die Feuerwehr eine männliche Person im Rhein treibend festgestellt und lebend gerettet werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 82-jährigen Kanufahrer aus Duisburg. Dem Wassersportler geht es den Umständen entsprechend gut. Entgegen der ersten Meldungen war der Mann alleine unterwegs. Er kollidierte mit einer Boje, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Kanu und war der starken Strömung des Rheins hilflos ausgesetzt. Das schnelle und professionelle Handeln dürfte dem erschöpften Mann das Leben gerettet haben.