Lahnstein. Die neue Spielzeit 2022/2023 am Theater Lahnstein startet mit drei Sonderveranstaltungen: Am 16. September und 18. September 2022 ist der südafrikanische Liedermacher Tinus van Dyk ein weiteres Mal im Theater zu Gast. Nach dem faszinierenden Abend im Jahr 2019 finden in diesem Jahr zwei Konzerte statt. Wunderbare Folksongs und Balladen, eine tolle Stimme und virtuoses Gitarrenspiel sind die Zutaten für dieses musikalische Erlebnis mit einem außergewöhnlichen Künstler! Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Lions Club, Vallendar.

Außerdem lädt das Theater Lahnstein am 17. September zum ersten Mal zu einer Spielzeiteröffnungsveranstaltung mit Musik und den Mitgliedern des Ensembles ein. Bei der Veranstaltung wird nicht nur der neue Spielplan vorgestellt, sondern es werden auch die Konzeptionen und Ideen hinter den Stücken präsentiert. Spannende Einblicke, interessante Informationen und eine festliche Atmosphäre sollen den Auftakt für eine theaterreiche Spielzeit bilden. Der Eintritt ist frei. Um telefonische Anmeldung unter der 02621 610645 wird gebeten.

Am 18. September um 11.00 Uhr findet außerdem die Vernissage zur Ausstellung von Andreas Desrochers mit moderner Malerei und abstrakten Formen im Theaterfoyer statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.