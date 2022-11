In Speyer kam es am Freitag (18.11.2022), gegen 14 Uhr, in einer Wohnung zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 22-Jähriger auf eine 23-Jährige ein. Hierbei zog sich die 23-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Vor Ort ließ sich der 22-Jährige von der Polizei widerstandslos vorläufig festnehmen. Das Motiv, die Hintergründe der Tat und in welcher Beziehung Täter und Getötete standen, sind derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen

