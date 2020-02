Siebenschläfergeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 27. Februar 2020, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer. Eines Morgens wacht er mit furchtbar schlechter Laune auf. Seine Freunde kennen ihn so grummelig gar nicht und versuchen alles, um ihn aufzumuntern. Eichhörnchen erzählt Witze, Haselmaus führt ein Puppenspiel auf und Igel bringt sogar eine Zitrone, denn sauer soll doch lustig machen – aber nichts hilft!

Ob die Freunde doch noch eine rettende Idee haben, wird ab 16:00 Uhr vorgelesen. Anschließend wird passend zum Thema gebastelt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 21.02.2020