Neuwied (ots) – Neuwied – In der Nacht vom 19.10 auf den 20.10. wurden in insgesamt 5 Fällen auf den Kleingartenanlagen in der Bogenstraße und dem Sandkauler Weg Gartenhütten aufgebrochen, bzw dieses versucht. In einem Fall wurden Süßigkeiten im Wert von 20 Euro gestohlen. Die Polizei Neuwied bittet um Täterhinweise.

Quelle: news aktuell GmbH