Speyer (ots) – Ein unbekannter Mann brach am Samstag (06.11.2021), gegen 3 Uhr, in eine Wohnung eines 85-Jährigen in der Richard-Wagner-Straße in Speyer ein.

Der Senior wurde vom Einbruchslärm geweckt und traf in der Wohnung auf den Einbrecher. Der Eindringling warf den 85-Jährigen zu Boden. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen blieb der Senior auf dem Boden liegen. Der Unbekannte blieb noch eine ganze Weile in der Wohnung bis ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes gegen 6 Uhr in der Wohnung erschien. Auch diesen ging der Einbrecher körperlich an, schlug mit einem Stein auf ihn ein und verletzte ihn.

Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Der 85-Jähriger blieb bei dem Überfall unverletzt. Gegenstände wurde nicht entwendet. Der Einbrecher war circa 1,70m groß, hatte eine Glatze und trug einen Drei-Tage-Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

