Unkel (ots) – Am Dienstagabend, gegen 18:10 Uhr, kam es zu einem schweren Zusammenstoß von zwei Pkw an der Kreuzung B 42 – Linzer Straße in Unkel. Ein 56-jähriger Mann aus Erpel befuhr mit seinem Pkw die B 42 in Richtung Bonn und wollte an der Ampelanlage nach links in Richtung Innenstadt Unkel abbiegen. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinbrohl befuhr die B 42 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Linz. Nach Zeugenangaben missachtete sie das Rotlicht für ihren Fahrstreifen und fuhr seitlich frontal in den abbiegenden Pkw. Beide Beteiligte wurden schwer verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Quelle: news aktuell GmbH