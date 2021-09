Windhagen (ots) – Windhagen – Am frühen Morgen des 29.09.2021, gegen 03:24 Uhr war es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln kurz vor der Landesgrenze zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden gekommen. Ein bulgarischer LKW-Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache auf einen anderen, vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren und wurde durch die Kollision, in der Fahrerkabine eingeklemmt. Der 19jährige Fahrer musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 27jährige Fahrer des Sattelzuges wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die BAB3 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2h in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Die Staulänge betrug zeitweise über 10 Kilometer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.