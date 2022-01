Schutzbach (ots) – Am 04.01.2022, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer die L 280 aus Schutzbach kommend in Richtung Daaden. Aus bisher unbekannten Gründen geriet sein Pkw in die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier kollidierte er frontal mit dem Pkw eines 34-jährigen Fahrzeugführers. Beide Personen wurden schwerverletzt aus ihren Fahrzeugen geborgen und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Die Strecke musste während der

Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. An den Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt ca. 26.000EUR.

