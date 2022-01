St. Katharinen (ots) – Am Mittwochnachmittag bemerkte eine 32-jährige Bewohnerin der Brunnenstraße in St.-Katharinen einen Mann, der Altmetall von ihrem Grundstück in einen Pkw geladen hatte. Nachdem sie den Mann angesprochen hatte, lud der das Metall wieder aus und beschädigte dabei einen Pkw der Familie. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit. Die Ermittlungen der Polizei zum Tatverdächtigen dauern an.