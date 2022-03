Unkel (ots) – Am Montagnachmittag konnte in der Linzer Straße in Unkel ein Schrotthändler mit seinem Lkw gesichtet werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass die beiden Insassen aus dem Sauerland keine entsprechenden Gewerbenachweise vorzeigen konnten. Die Männer mussten 580 kg geladenen Schrott an der Müllumladestation in Linz abladen, die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Quelle Polizei Rheinland-Pfalz