Mehrere Bäume entlang des Rheinsteigs konnten der Schneelast nicht standhalten und sind umgestürzt. Zwischen dem Parkplatz am Stausee Oberbieber und dem Wingertsberg ist der Rheinsteig nicht mehr passierbar. Auch die Route der beiden Rundwege NR 4 und NR 5 ist unterbrochen. Sobald die Witterungsbedingungen es zulassen, werden die Hindernisse geräumt. Bis dahin bittet die Stadtverwaltung darum, eine Umleitung durch das Engelsbachtal über den Wanderweg NR 4 in Richtung Jonashütte zu nutzen. Eine Beschilderung vor Ort erfolgt nicht. Spaziergänger sollten stets die Wetterbedingungen beobachten und bei Sturm oder hoher Schneelast den Wald meiden, um sich nicht in Gefahr zu bringen.