Für den Ausbau der Gehwege in der Rheinstraße in Ransbach-Baumbach erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von rund 215.000 Euro, wie Verkehrsministerin Daniela Schmitt mitteilt. Sie kündigt an, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden werde.

„Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region“, begründet Schmitt die Förderung der Ausbaumaßnahmen.

Die Landesstraßen 307 und 300 in der Ortsdurchfahrt in Ransbach-Baumbach werden auf einer Länge von circa 750 Metern im Vollausbau ausgebaut. Das Land Rheinland-Pfalz als Baulastträger investiert rund 1,2 Millionen Euro in den Ausbau der Landesstraßen. Zeitgleich werden die Ver- und Entsorgungsleitungen neu verlegt. Im Zuge des Ausbaus der Landesstraßen werden ebenfalls die Gehwege sowie die Bushaltestellen im Ausbauabschnitt neu ausgebaut. „Damit erhält Ransbach-Baumbach eine moderne Ortsdurchfahrt, die wesentlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beiträgt“, so Ministerin Schmitt.

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz