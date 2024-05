Cochem (ots) – Am 21.05.2024 gegen 19:22 Uhr kam es auf der Mosel bei Kilometer 51,200 zu einem Schiffsunfall, bei dem ein mit 2000 Tonnen Benzin beladenes Tankmotorschiff (TMS) mit der alten Moselbrücke in Cochem kollidierte.

Der Unfall ereignete sich während einer Begegnung zwischen einem bergfahrenden Tankmotorschiff und einem talfahrenden Gütermotorschiff. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein Fahrfehler des Schiffsführers des TMS ursächlich für

die Anfahrung der Brücke gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schiffsführer des TMS wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß beider Schiffe kam es nicht. Aufgrund der Beschädigungen am Steuerhaus des TMS bleibt das angeordnete Weiterfahrverbot bis auf Weiteres bestehen. Schäden im Bereich der Ladung sind nicht entstanden. Die Schifffahrt wird durch das am Steiger festgemachte Tankmotorschiff nicht beeinträchtigt. Zwischen Moselkilometer 50,000 und 53,000 wurde ein Begegnungsverbot

eingerichtet. Eine Überprüfung der Schäden an der Brücke, die weiterhin für den Verkehr freigegeben ist, erfolgt morgen durch den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz.