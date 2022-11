Neuwied (ots) – Am Morgen des 28.11.2022 wurde bei der PI Neuwied ein Fall von Vandalismus am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied angezeigt. Vor Ort wurde festgestellt, dass bislang noch unbekannte Täter im Gebäude einen Feuerlöschschlauch aufdrehten und so mehrere Stunden Wasser laufen ließen. Außerdem wurden mehrere Feuerlöscher entleert und drei Scheiben beschädigt. Der

Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Samstag, 26.11.2022, 14.00 Uhr bis Montag, 28.11.2022, 06.30 Uhr eingrenzen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.