Löf (ots) – In der Nacht vom 22. auf den 23.01.2022 fand auf dem frei zugänglichen Schulhof der Grundschule in Löf eine “Party” statt, bei der offensichtlich reichlich Alkohol genossen wurde. Darauf weisen zurück- gelassenes Leergut und zahlreiche Glasscherben auf dem Schulhof hin. Weiter wurden ein Blitzableiter sowie der Briefkasten mutwillig zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brodenbach zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH