Koblenz (ots) – In den Abend/Nachtstunden vom 25.09.2021 zum 26.09.2021 wurden in 55481 Kirchberg in den Bereichen Marktplatz, Hauptstraße, Kappeler Straße , Konrad-Adenauer-Straße und in der Gartenstraße insgesamt 37 Wahlplakate von 6 Parteien von unbekannten Tätern abgerissen und beschädigt. Hinweise zur Sache bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der 06761-9210.