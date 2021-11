Breitscheid, Kr. Neuwied (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein*e bisher unbekannte*r Täter*in einen PKW Opel Grandland im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in einem Carport in der Siebenmorgener Straße in Breitscheid, Ot. Dasbach abgestellt.