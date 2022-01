Straßenhaus (ots) – Am 03.01.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle an der L255 in der Ortslage Panau, Neustadt (Wied). Durch unbekannte Täter wurde die Rückwand der Bushaltestelle mit Graffiti besprüht.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel.

02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.