Hachenburg (ots) – In der Nacht vom 24. auf den 25.11.2021 wurde ein in der Judengasse am Fahrbahnrand geparkter PKW VW-Fox auf dessen Motorhaube zerkratzt.

Eine entsprechende Strafanzeige gegen unbekannt wurde gefertigt.

Hinweise, welche zur Ergreifung infrage kommender Tatpersonen oder weiteren Zeugen führen, werden dringend erbeten.

Quelle: news aktuell GmbH