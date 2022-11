Eine abwechslungsreiche Naturfreizeit erlebten 21 Kinder mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied in der zweiten Herbstferienwoche. Unter dem Motto „Rund um Apfel und Wiese“ befassten sie sich auf dem Gelände des Naturteams Kurz in Segendorf mit reichlich Spannendem. So lernten die Jungen und Mädchen unter anderem die Tiere des Stalls kennen und packten dort tatkräftig beim Ausmisten mit an. Zudem zauberten die jungen Naturfreunde ganz ohne Elektrizität in Handarbeit verschiedene Köstlichkeiten aus Äpfeln: angefangen bei Apfelringen über Apfelgelee und Apfelkuchen bis hin zum selbst gepressten Apfelsaft. Natürlich bot sich den Kindern auch ausgiebig Gelegenheit, um zu reiten oder ihr handwerkliches Geschick beim Schnitzen und Basteln zu zeigen. Begleitet von den fünf Hofhunden der Familie Kurz machte besonders das gemeinsame Spielen zwischen den Bäumen und am Bach viel Freude. Ganz nebenbei wurde den Kindern so die Themen Natur- und Tierschutz näher gebracht.