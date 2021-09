Warum macht die Rheinromantik das Mittelrhein-Gebiet ausgerechnet in einer Zeit, in der die Heere im Rheinland hin- und herziehen, zu einem Magneten für Besucher aus aller Herren Länder? Dieser Frage geht Klaus-Dieter Regenbrecht in seinem Vortrag aus literarischen Leseproben, historischen Informationen und aktuellen Bezugnahmen nach. Die Zeit von der Französischen (1789) bis zur Deutschen Revolution (1848) ist nicht nur eine Zeit der Schlachten und der wechselnden Herrschaften im Rheinland, sondern auch die Zeit der Romantik. Und es ist die Zeit, in der Karl Baedeker seinen ersten Reiseführer herausgab, „Der Rhein von Mainz bis Cöln“. Aber nicht nur Touristen, Romantiker und Soldaten kommen zum romantischen Rhein, sondern auch die Landvermesser Tranchot, der französische Oberst, und von Müffling, der preußische General.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 30.09.2021 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes statt. Der Eintritt beträgt 3 € (Vorverkauf in der Stadtbibliothek). Es gelten die bekannten 3G-Regeln für Veranstaltungen.