Am vergangenen Ostermontag traten die Vallendarer Löwen im Final-Four des HVR-Pokals in der Wehrbüschhalle in Daun an.

Halbfinale: HV Vallendar-HC Koblenz 26:21 (11:10)

Dabei traf man im Halbfinale auf den Rheinlandligisten HC Koblenz. Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen. Dies lag besonders daran, dass der HVV einige hochkarätige Chancen ausließ und der HCK oftmals im Zeitspiel noch gute Lösungen fand. So ging es mit einer 11:10-Führung in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang behielten die Jungs vom HVV die Oberhand, kamen aber nie über eine 5-Tore-Führung hinaus. Dennoch ließ man im weiteren Spielverlauf nichts anbrennen und zog mit einem 26:21-Sieg ungefährdet ins Finale ein.

Dort wartete der Tabellenzweite der Rheinlandliga HSG Kastellaun/ Simmern, die im anderen Halbfinale mit 24:20 den Gastgeber TuS 05 Daun besiegten.

Finale: HSG Kastellaun/ Simmern- HV Vallendar 24:32 (10:14)

Im Finale traf die Waldgenbach-Sieben auf die HSG Kastellaun/ Simmern gegen die sie sich in der letzten Saison noch in der Oberliga duellierte. Die Hunsrücker, angeführt von ihrem Ex-Profi Sasa Puljizovic, agierten in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Nach einem 3:3 in der 10. Minute setzten sich die Jungs vom HVV auf 3:7 in der 16. Minute ab. Kurz darauf kamen Emotionen ins Spiel. Nach einem Foul gegen HVV-Akteur Kai Lißmann entwickelte sich eine Rudelbildung, in der sich der Spielertrainer der Hunsrücker Mirza Cejahic zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und folgerichtig die rote Karte sah. Doch die Überzahl-Situation blieb ohne Wirkung, sodass man sich nicht richtig absetzten konnte. Mit einem 14:10 aus Löwen-Sicht ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang konnten sich die Vallendarer Löwen trotz deutlicher Überlegenheit nicht entscheidend absetzen, was auch, wie schon im Halbfinale, an der suboptimalen Chancenverwertung lag. Dennoch ließ man im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen und siegte hochverdient mit 32:24.

Am Ende feierten die Jungs vom HVV mit den lautstarken Fans einen verdienten Pokalsieg!

Bereits am kommenden Samstag, 15.04.2023 um 18 Uhr sind die Vallendarer Löwen wieder in der RPS-Oberliga gefordert. In der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg trifft man auf die VTZ Saarpfalz und möchte nach vier sieglosen Spielen wieder einen Heimsieg einfahren.