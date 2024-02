Spenden haben sich mehr als verdoppelt

Die ehrenamtlichen Handwerker der SPD feierten bei der ersten Reparaturwerkstatt im neuen Jahr ihre Arbeit vom Vorjahr.

In der ersten Reparaturwerkstatt im neuen Jahr kam wie im Vorjahr die Pfarrerin, Frau Natalie Wilcke, zu den Handwerkern und bekam dort die Spendenbox überreicht.

Der Betrag war so hoch wie nie: 681,65 € spendeten die Bürger den kostenlos arbeitenden Handwerkern in 2023. Dieses Geld gaben die Helfer 1:1 und zu 100 Prozent weiter an die evangelische Jugend,

wo die Reparaturwerkstatt kostenfrei arbeiten darf.

Pfarrerin Wilcke lobte die inzwischen auf zehn Personen angewachsene Gruppe: „Das ist wirklich rekordverdächtig. Ihr leistet sehr gute Arbeit durch die Repairwerkstatt und helft vielen Menschen,

außerdem trägt diese Arbeit zur Nachhaltigkeit und zum Schutz der Umwelt bei.“

Für die SPD dankte Vorsitzender Ferhat Cato der evangelischen Kirche, „die uns mietfrei im Jugendraum werkeln lässt, sodass es bei der Aktion, die jetzt ins vierte Jahr geht, nur Gewinner gebe.“

Die nächste Reparaturwerkstatt in Engers öffnet Samstag, 24. Februar 2024 um 10.00 Uhr. Anmeldungen werden erbeten.

Der Hinweis der Organisatoren, dass nur pro Bürger ein Gerät mitgebracht werden kann, ist notwendig, weil so viele Anfragen kommen.

Anmeldung bei: k.junk-mergheni@gmx.de oder telefonisch: 02622/9751848

Foto (privat/Ferhat Cato), v.l.n.r.: Gerd Unger, Rudi Schorn, Heinz Briese, Pfarrerin Natalie Wilcke, Josef Mergheni und Karin Junk-Mergheni