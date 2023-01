„Save the date“: IHK und Wirtschaftsförderung planen drei Termine in diesem Jahr

Kreis Neuwied. Wer miteinander redet, kann voneinander lernen. Getreu dieser Grundidee wollen die Wirtschaftsförderung (WFG) im Kreis Neuwied und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz heimische Unternehmer, Handwerker und Freiberufler zusammenbringen. In diesem Jahr sind daher drei regionale „Unternehmergespräche“ vorgesehen:

– 2. März: Neustadt, Wiedparkhalle, 18 bis 20 Uhr (für die Verbandsgemeinden Asbach, Unkel, Linz und Bad Hönningen)

– 16. Mai: Neuwied, VHS, 18 bis 20 Uhr (für die Stadt Neuwied)

– 19. September: 18 bis 20 Uhr (Firma Mertgen, Straßenhaus, für die Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Dierdorf, Puderbach).

Bei jeder Runde wird es zunächst eine kurze Vorstellung der aktuell laufenden Projekte von WFG und IHK geben. „Das werden allerdings maximal 30 Minuten sein“, verspricht Landrat und Schirmherr Achim Hallerbach und unterstreicht: „Wir wollen keinen Monolog, sondern Dialog.“ So sehen es auch IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting und WFG-Chef Harald Schmillen. „Es wird einen kurzen, knackigen Best-Practise-Vortrag geben und dann geht es in den gemeinsamen Austausch“, kündigen sie an.

Kontakt:

Ulf Steffenfauseweh

Kreisverwaltung Neuwied

Pressesprecher

Wilhelm-Leuschner-Str. 9

56564 Neuwied

Telefon: 02631/803-224

Mobil: 0162/1307175

E-Mail: ulf.steffenfauseweh@kreis-neuwied.de

Homepage: www.kreis-neuwied.de