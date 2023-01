Koblenz (ots) – Am Donnerstag, 19.01.23 wurde der Polizei Koblenz gegen 23.40 Uhr ein Raubüberfall am Moselufer in der Nähe des Aufgangs zur Burgstraße gemeldet. Zum bisherigen Stand der Ermittlungen verließ der 32-jährige Geschädigte gegen 23.30 Uhr eine Gaststätte in der Burgstraße in Richtung des Moselufers, wo er zuvor sein Fahrzeug abgestellt hatte. Am Moselufer angekommen wurde der Mann von mehreren maskierten Personen überfallen. Im Zuge des Überfalls, bei dem u.a. auch Schlagwerkzeuge eingesetzt wurden, raubten die Täter Geld , ein Handy sowie Schmuckgegenstände und entfernten sich in Richtung Staustufe.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Überfall beobachtet oder zuvor verdächtige Personen im Bereich des Moselufers wahrgenommen haben, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 in Verbindung zu setzen