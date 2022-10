Am Freitag, 04.11.2022 erfolgt bei der Stadt Koblenz ab 15 Uhr der Probebetrieb eines Notstromaggregats in den Verwaltungsgebäuden in der Innenstadt.

Von 15:00 bis etwa 17:00 Uhr kann es daher zu Unterbrechungen der Stromversorgung und der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Koblenz unter der Rufnummer 129-0 und D 115 kommen.