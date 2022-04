Koblenz/Kesselheim (ots) – Am Samstag, den 02.04.2022, gegen 19:25 Uhr schlug eine bislang unbekannte männliche Person zunächst gegen Außenspiegel von geparkten Pkw in der Kaiser-Otto-Straße in Koblenz-Kesselheim. Sie war augenscheinlich hochaggressiv und alkoholisiert.

Plötzlich und ohne Vorwarnung, habe der junge Mann einen 81-jährigen Geschädigten attackiert, indem er ihm ohne jeglichen Grund eine Kopfnuss verpasste, sodass dieser zu Boden stürzte. Der Geschädigte klagte über Schmerzen und Verletzungen im Gesichts- und Hüftbereich. Im Anschluss habe sich die Person fußläufig entfernt.

Der Täter wurde von Zeugen beschrieben als:

– männlich

– etwa 25 Jahre alt

– ca. 1,80m groß

– kurze blonde Haare

– schwarz-rote Jacke.

Eine sofort durchgeführte Fahndung führte nicht zum Auffinden des Täters.

Die Polizei Koblenz 2 fragt: Hat jemand eine flüchtende Person im Bereich der Kaiser-Otto-Straße in Kesselheim zur Tatzeit bemerkt? Zeugenhinweise werden entgegen genommen unter: 0261-103-2911.